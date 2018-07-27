НБУ: рост экономики Украины ускорился

Рост реального ВВП незначительно, но ускорился — до 3,2% с 3,1% в І квартале. Такую оценку привел НБУ в своем последнем инфляционном отчете.

«По оценкам НБУ, во II квартале 2018-го темпы роста реального ВВП остались практически неизменными (3,2% г/г) и поддерживались прежде всего внутренним спросом как потребительским, так и инвестиционным», — отмечается в документе.

Ну и что дает такой «рост» Украине? Абсолютно ничего, учитывая, что в соответствии с прогнозом МВФ мировая экономика в текущем и следующем году будет расти на 3,9% в год. Плюс НБУ прогнозирует снижение прироста ВВП в 2019 году на 2,5%.

Все это означает, что Украина в ближайшем будущем станет в экономическом плане еще более отсталой. Таков близящийся финал деятельности евроинтеграторов.

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