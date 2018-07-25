НБУ придумал, как удержать гривню осенью – эксперты

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Спекулянты с началом бизнес-сезона начнут провоцировать традиционные курсовые скачки, прогнозируют специалисты
Фото: пресс-центр НБУ
Пересмотр методики расчета официального курса доллара в Украине поможет Национальному банку (НБУ) сглаживать валютные колебания. Нацбанк планирует отсекать при расчете курса до 10% сделок, которые будут «выбиваться» из общей картины на рынке, т.е. будут нерепрезентативными.
Как пояснил «Сегодня» финансовый аналитик Иван Хохлов, такое отсечение не станет для рынка критичным.
«Если будут валютные колебания, 10% отсечений хватит, чтобы успокоить ситуацию», — отметил Хохлов.
Экономист Андрей Забловский напомнил, что успокаивать рынок придется уже скоро – осенью спекулянты начнут провоцировать традиционные курсовые скачки.
«Осенью курс входит в «качели», ведь стартует новый бизнес – и политсезон. И тогда валютные менялы и нечистые на руку финансисты раскачивают курс, чтобы заработать на колебаниях. Теперь НБУ сможет убрать возможные скачки. В итоге осенью курс нацвалюты должен быть стабилен», – уверен Забловский.
Напомним, ранее аналитик «Альпари» Максим Пархоменко отмечал, что новая методика сделает расчеты Национального банка Украины более точными и прозрачными.
Как уже подчеркивали в самом Нацбанке, изменения касаются только курса доллара США к гривне. Механизмы расчета курсов всех остальных иностранных валют к гривне не изменится.
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