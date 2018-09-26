НБУ повысил справочный курс доллара на 8 копеек

Национальный банк повысил справочный курс доллара до 28,14 грн/доллар

Справочное значение курса доллара на 26 сентября составило 28,14 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1400 гривен за доллар, что на 8 копеек выше, чем установленное 25 сентября (28,0615 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 26 сентября курс доллара в покупке повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 9 копеек, курс в покупке вырос на 9 копеек до 28,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже повысился на 7 копеек — до 33,12 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 2 копейки до 28,13 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 1 копейку до 27,92 гривен за доллар. Курс евро не изменился — 33,17 гривен за евро.

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