НБУ повысил справочный курс доллара до 28,27 грн/доллар

Курс доллара вырос на 6 копеек

Справочное значение курса доллара на 2 октября составило 28,27 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,2723 гривен за доллар, что на 6 копеек выше, чем установленный 1 октября (28,2142 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 2 октября курс доллара в продаже вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 6 копеек до 28,30 грн/доллар, курс в покупке вырос на 6 копеек до 28,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек — до 32,62 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем не изменился — 28,25 гривен за доллар, в покупке курс доллара также сохранился на уровне 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек — до 32,84 гривен за евро.

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