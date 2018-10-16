НБУ повысил справочный курс доллара до 27,93 грн/доллар

Фото: НБУ (РБК-Украина)

Курс доллара вырос на 1 копейку

Справочное значение курса доллара на 16 октября составило 27,93 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9323 гривен за доллар, что на 1 копейку выше, чем установленный 12 октября (27,9241 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 16 октября снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1 копейку до 27,96 грн/доллар, курс в покупке снизился на 1 копейку — до 27,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 32,40 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 3 копейки — до 28,08 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос — на 4 копейки до 27,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки — до 32,59 гривен за евро.

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