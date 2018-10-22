НБУ понизил справочный курс доллара до 28,08 грн/доллар

Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Курс доллара упал на 10 копеек

Справочное значение курса доллара на 22 октября составило 28,08 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,0833 гривен за доллар, что на 10 копеек ниже, чем установленный 19 октября (28,1847 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 22 октября курс доллара снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 7 копеек до 28,09 грн/доллар, курс в покупке упал на 7 копеек — до 28,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 32,42 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился 4 копейки — до 28,18 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 5 копеек до 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки — до 32,56 гривен за евро.

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