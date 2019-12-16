НБУ ожидает решения МВФ о новой программе финансирования для Украины

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает решения Международного валютного фонда (МВФ) о новой программе расширенного финансирования для Украины в первом квартале 2020 года. До конца года получить транш наша страна явно не успеет.

Впрочем, для экономики страны деньги МВФ не имеют большого значения, пишет сайт «Сегодня». Эти средства нельзя направить ни на повышение пенсий, ни на строительство дорог. Кредиты МВФ попадают не в бюджет, а на счета Национального банка. И могут быть использованы разве что для погашения государственного долга.

На сегодня золотовалютные резервы НБУ достаточно большие: 21,4 млрд долларов на конец сентября 2019-го. В ближайшие годы Украине предстоят довольно крупные платежи по внешнему долгу. Так, в 2019 годах сумма выплат должна была составить свыше 15 млрд долларов, в 2020-м будет примерно такой же. Однако Нацбанк регулярно пополняет резервы. Так, с начала текущего года он скупил на межбанке более 4,1 млрд долл. (чистая покупка). А по итогам года сумма может превысить 5 млрд долл.

Золотовалютные резервы Украины

За последние годы

Таким образом, для того, чтобы рассчитаться по долгам, в ближайшее время денег у Украины хватит и без кредитов МВФ (хотя, надо признать, в таком случае размер золотовалютных резервов существенно сократится).

Напомним, в начале декабря-2019 представителям Украины все же удалось достичь предварительной договоренности с МВФ насчет новой программы. Предполагается, что программа будет трехлетней, а ее объем составит 5,5 млрд долларов.

Прочтений: 17

Мнение авторов и содержание материалов могут не совпадать с мнением редакции Ua-Retail.com.

Источник