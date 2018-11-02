НБУ оценил рост ВВП Украины в III квартале в 3,1%

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Рост экономики Украины поддерживается внутренним спросом

Национальный банк оценивает рост ВВП Украины в III квартале 2018 года на уровне 3,1%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Инфляционный отчет» НБУ за октябрь 2018 года.

«По оценкам НБУ, в III квартале 2018 года темпы роста реального ВВП несколько замедлились (до 3,1% г/г) на фоне ухудшения динамики большинства базовых отраслей экономики», — говорится в публикации.

Как отметили в НБУ, хотя урожайность поздних зерновых (в частности кукурузы) превышает прошлогодние показатели, рост сельского хозяйства в III квартале 2018 года замедлился. Это было связано как с ранним началом сбора урожая (в конце II квартала 2018 года), так и с низкой урожайностью ранних зерновых (пшеницы и ячменя). Дополнительным фактором было также дальнейшее сокращение отдельных показателей отрасли животноводства.

«Исчерпаниt влияния эффекта низкой базы сравнения, связанного с расторжением связей из НКТ в начале 2017 года, длительный процесс урегулирования вопроса газоснабжения по льготным тарифам в Киеве и теплый сентябрь по сравнению с предыдущим годом повлекли замедление роста в энергетическом секторе», — отмечается в отчете.

Сдерживающим фактором для перерабатывающей промышленности были ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, транспортно-логистические проблемы и ремонты на нескольких крупных предприятиях ГМК, что отразилось на уменьшении загруженности металлургических предприятий. Ощутимо замедлились темпы роста химической промышленности (в частности, из-за исчерпания эффекта низкой базы сравнения прошлого года). В целом по результатам III квартала 2018 года рост промышленности замедлился, отметили в НБУ.

«Относительно категорий конечного использования дальнейший рост экономики Украины поддерживался внутренним спросом. Основными факторами роста потребления остались увеличение доходов домохозяйств за счет заработных плат, пенсий и переводов трудовых мигрантов в Украину. В то же время второй квартал подряд продолжалось ухудшение деловых ожиданий предприятий, что обусловило более низкие темпы роста инвестиций. Превышение темпов роста импорта над темпами роста экспорта обусловило увеличение отрицательного вклада чистого экспорта в динамику реального ВВП», — говорится в отчете НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3,3% до 2,7%. В то же время МВФ повысил прогноз по росту ВВП Украины в 2018 году с 3,2% до 3,5%.

Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября оставил без изменений прогноз экономического роста на 2018-2020 годы: 3,4% в 2018 году, 2,5% в 2019 году и 2,9% в 2020 году.

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