НБУ объяснил, почему в Украине вырос курс доллара

Вчера, 16:27

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Регулятор сохранял присутствие на валютном рынке, сглаживая чрезмерные колебания курса гривни



Фото: AFP

Колебания курса гривни на межбанковском рынке во второй половине июня усилились из-за снижения предложения иностранной валюты со стороны агропромышленного комплекса. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ).

В Нацбанке подчеркнули, что регулятор сохранял присутствие на рынке, сглаживая чрезмерные колебания обменного курса гривни и пополняя международные резервы «в периоды превышения предложения валюты над спросом».

В результате покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 24 млн долларов и июне и на 1,3 млрд долл. – с начала года.

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали курс доллара на июль. По словам экспертов, в июне на гривню «надавили» такие факторы:

спекулятивные настроения, вызванные отсутствием транша МВФ, а также рисками ослаблений экономик торговых партнеров Украины;

падение цен по ключевым экспортным позициям;

выкуп НБУ американской валюты с рынка в первой половине июня.

ранее эксперты считали, что летом-2018 курс доллара может достигнуть минимумов прошлого года — на уровне в 25,5 грн. По итогам первой половины 2018 года гривня оказалась самой стойкой, а рубль – самой слабой валютой в странах экс-СССР:

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