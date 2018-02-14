НБУ объяснил, почему в Украине упали доллар и евро

В Украине упал курс доллара и евро, поскольку неблагоприятные сезонные факторы на валютном рынке были вытеснены более благоприятными обстоятельствами для гривни.

Об этом говорится на сайте Национального банка Украины.

«Увеличились поступления валюты от нерезидентов, участвующих в аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ в гривне. С начала года объем гривневых ОВГЗ в портфеле нерезидентов вырос более чем в два раза – с 5,1 млрд до 12 млрд гривен», – заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Кроме того, в Украине восстанавливается предложение валюты со стороны аграрных предприятий после ее сезонного снижения в январе. Высокому предложению валюты также способствовало сохранение благоприятной внешней конъюнктуры для металлургической отрасли

«На состояние валютного рынка повлияло улучшение девальвационных ожиданий и увеличение предложения валюты со стороны клиентов на наличном сегменте валютного рынка со второй половины января в результате постепенного укрепления курса гривни. В частности, объем чистого предложения валюты на наличном рынке вырос в январе до 257 млн ​​долларов, что является наибольшим объемом за месяц с июля 2017 года», – резюмировал Чурий.

Как сообщал «Обозреватель», 14 февраля Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 26,69 грн/$, а к евро – 32,92 грн/€.





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