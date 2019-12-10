НБУ объяснил, почему плавающий курс является правильным для Украины — Минфин

Национальный банк Украины решил простым языком объяснить, почему плавающий курс есть правильным режимом для Украины. Об этом говорится на странице в Facebook.

«Украинцы привыкли постоянно смотреть на таблички на улицах с обменным курсом гривны. В то же время и в случае ослабления, и в случае укрепления гривны есть те, кто считает это „предательством“, а действия Нацбанка, который не препятствует этому, – непонятными и даже вредными», — говорят в НБУ.

Объяснения Нацбанка

Валютный режим к 2015 году по сути предусматривал фиксирование курса. Это создавало иллюзию стабильности, украинцы были спокойными, глядя на табло обменного курса. Но цена такой «стабильности» была слишком высокой. Чтобы удерживать курс на необоснованном уровне, тратились десятки миллиардов долларов международных резервов.

Фиксированный курс и «сжигание» резервов в общем вредило финансовой стабильности, приводило к кризисам, разрушало доверие к экономике и гривне.

Что означает плавающий курс

Во время режима плавающего курса, какая экономика – такой и курс. Если растет экспорт, есть приток инвестиций, экономика развивается, инфляция является низкой и стабильной, тогда гривна укрепляется.

Если цены на экспортные товары падают, уменьшаются поставки за границу, инвесторы не готовы инвестировать и наоборот выводят дивиденды, инфляция резко растет, население не доверяет гривне, покупая валюту – гривна ослабляется.

Почему Украине не по карману фиксированный курс

Украина является страной с малой открытой экономикой, где внешняя торговля составляет значительную долю ВВП. Страна значительно зависит от условий на внешних рынках, на которые сама мало может повлиять.

Большая доля нашего экспорта – это сырьевые товары, прежде всего зерновые и металлы, цены на которые могут меняться в зависимости от ситуации на международных рынках. Если в мире цены сильно вдруг упали бы, например, на зерновые, то ощутимо снизились бы объемы валютных поступлений, которые Украина получит за продажу агропродукции.

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Если бы это было единственным заметным изменением на международных рынках для украинской экономики, то это привело бы к дисбалансу на валютном рынке. Ведь валютных поступлений за экспорт стало бы существенно меньше, а объем валютных платежей за импортные товары остался бы на том же уровне, что и раньше.

Соответственно, НБУ был бы вынужден для поддержания курса на фиксированном уровне тратить свои валютные резервы. И так — пока их хватало бы.

Почему НБУ не может остановить укрепление гривны

Курс должен соответствовать экономике. Если НБУ, несмотря на реальную экономическую ситуацию не дает гривне укрепляться, а будет держать курс на уровне, например, 26 или 27 гривен за доллар, что будет думать бизнес и население? Они будут воспринимать, что НБУ защищает этот уровень курса, а следовательно – интересы определенных заинтересованных сторон.

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Будет теряться доверие как к НБУ, так и к национальной валюте. Это означает, что все предпочтут инвестировать в иностранную валюту.

Это только будет толкать курс гривны в сторону девальвации, а ценники в магазинах — в сторону роста.

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