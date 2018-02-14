НБУ объяснил, почему обвалился курс доллара в Украине

Сегодня, 14:48

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Чурий отметил ряд факторов, которые оказали поддержку национальной валюте



Фото: Pixabay

Снижение курса доллара в Украине свидетельствует о смене неблагоприятных для гривни сезонных факторов на благоприятные. Об этом заявил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег .

По его словам, одной из причин укрепления гривни стал рост валютных поступлений от иностранцев, которые покупают на аукционах Министерства финансов облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в гривне.

«С начала года объем гривневых ОВГЗ в портфеле нерезидентов вырос более чем в два раза — с 5,1 млрд грн до 12 млрд грн», – цитирует Чурия пресс-служба НБУ.

Кроме роста спроса на облигации, по словам Чурия, восстанавливается предложение валюты со стороны аграрных предприятий после сезонного снижения в январе. Также высокому предложению валюты способствовало сохранение благоприятной внешней конъюнктуры для металлургической отрасли.

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«На состояние валютного рынка повлияло улучшение девальвационных ожиданий и увеличение предложения валюты со стороны клиентов на наличном сегменте валютного рынка со второй половины января в результате постепенного укрепления курса гривни. В частности, объем чистого предложения валюты на наличном рынке вырос в январе до 257 млн долл, что является наибольшим объемом за месяц с июля 2017 года», – добавил Чурий.

Напомним, официальный курс доллара в Украине снизился до уровня осени 2017 года. Эксперты ранее также объяснили падение курса «зеленого» сезонными факторами. Кроме того, аналитики отмечают, что привлекательными ОВГЗ стали из-за решения НБУ повысить учетную ставку до 16%.

К слову, журналисты «Сегодня» уже разобрались, как можно заработать на ОВГЗ:

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