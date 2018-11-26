НБУ объяснил, как введение военного положения отразится на банках в Украине

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что введение военного положения в Украине не повлияет на работу банков.

«Любые принятые решения никоим образом не повлияют на работу банковской системы”, — сообщил Смолий на заседании Совета национальной безопасности.

По его словам, банковские отделения и офисы продолжат работать в обычном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, после инцидента 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, на выходе из Керченского пролива Россия применила оружие против кораблей ВМС Украины, захватив три судна. На борту есть как минимум шесть раненых, 23 украинца стали военнопленными РФ.

В связи с инцидентом президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Президент поддержал идею введения в стране военного положения, вопрос о котором рассмотрит Верховная Рада на внеочередном заседании 26 ноября.





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