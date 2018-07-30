НБУ назвал причины девальвации гривны

Главными причинами обесценения гривны в июле стали покупка валюты импортерами, возмещения НДС и выплаты нерезидентам по гособлигациям.

В июле официальный обменный курс гривны к доллару США обесценился почти на 50 копеек.

– Обесценивание гривны в июле приводило прежде всего усиление спроса на иностранную валюту на безналичном рынке, – анализирует председатель совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Так, с одной стороны спрос обусловили импортеры, покупая иностранную валюту.

С другой – дополнительный спрос стимулировала гривна, которая поступила на рынок через возмещение НДС и выплаты нерезидентам по гривневым ОВГЗ.

– При этом возмещение НДС имеет двоякое влияние на валютный рынок. Ведь эти средства частично направляются на покупку иностранной валюты экспортерами. Кроме того, они используются экспортерами как оборотные средства, что снижает необходимость “заведение” выручки в иностранной валюте в Украине, – добавляет Данилишин.

Итак, обесценивание гривны в июле происходило усиления спроса на иностранную валюту, что обусловлено влиянием краткосрочных факторов.

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Однако, с целью предотвращения резких изменений обменного курса гривны Национальный банк готов и выходит на валютный рынок Украины с интервенциями по продаже иностранной валюты, что и делал на прошлой неделе.

Напомним, экономисты дали прогноз курса доллара в Украине на осень.





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