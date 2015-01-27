НБУ намерен установить единый курс на валютном рынке

Национальный банк Украины работает над решением проблемы устранения множественности курсов на валютном рынке и возможным введением новых механизмов поиска равновесного курса.

Об этом сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook со ссылкой на итоги еженедельного совещания НБУ с банкирами 26 января. По информации НБУ, банкиры обсуждали с НБУ вопрос дальнейшего курсообразования на валютном рынке, в частности, возможные новые механизмы поиска равновесного курса для устранения множественности валютных курсов.

В сообщении главы НБУ Валерии Гонтаревой говорится, чтобы на рынке существовал единственный реальный и эффективный курс. По информации участников рынка, они ожидают задекларированной НБУ отмены политики индикативных курсов на валютном рынке, что позволит торговать валютой по реальным курсам без ограничений и ликвидировать «серый» и «черный» рынок.

Банкиры считают, что ежедневные целевые аукционы НБУ по поиску равновесного курса приобрели сугубо декларативный характер и приводят к дисбалансу между официальными курсами, межбанковским рынком и рынком торговли наличной валютой. Стоит напомнить, что в конце 2014 года НБУ перешел к рыночно-административному регулированию курса, указывая рынку индикативный курс посредством проведения ежедневных аукционов на межбанковском валютном рынке в небольших объемах.

На совещании в НБУ 13 января банкиры договорились с регулятором сохранить действующие правила игры на валютном рынке до конца февраля, до ожидаемого оглашения итогов работающей в Киеве очередной миссии МВФ. Отметим, что гривна в 2014 году подешевела по отношению к доллару почти в два раза. Одновременно курс гривни к доллару на межбанковском рынке с учетом комиссионных платежей и на наличном валютном рынке с учетом пенсионного сбора достигает 21 гривен за доллар.

По материалам: Ура-Информ