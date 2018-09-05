НБУ на 6 сентября усилил курс гривны до 28,41 грн/доллар

Доллар подешевел на 8 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, усилил курс гривны до 28,41 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 сентября установлены на таком уровне:

2 841,1552 гривны за 100 долларов (-7,7473).

Отметим, курс доллара на 5 сентября установлены на таком уровне: 2 849,2993 гривны за 100 долларов (+11,4694).

Напомним, в обменных пунктах Украины сегодня, 5 сентября 2018 года, в 10:40 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 2 копейки — до 28,49 гривен за доллар, курс покупки доллара составил 28,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже составил 33,06 гривен за евро.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара 5 сентября на 12:00 составил 28,4178 гривен за доллар. Это на 9 копеек ниже справочного курса, установленного 4 сентября (28,5035 гривен за доллар).

Источник