НБУ на 5 сентября ослабил курс гривны до 28,49 грн/доллар

Доллар подорожал на 11 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, ослабил курс гривны до 28,49 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 сентября установлен на таком уровне:

2 849,2993 гривны за 100 долларов (+11,4694).

Отметим, курс доллара на 4 сентября составил 2 837,8299 гривны за 100 долларов (+13,2182).

Напомним, в обменных пунктах Украины сегодня, 4 сентября 2018 года, в 10:45 курс доллара нав продаж по сравнению с предыдущим торговым днем повысился на 10 копеек — до 28,51 гривен за доллар, курс покупки доллара составил 28,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже составил 33,18 гривен за евро.

Опубликованный Нацбанком 4 сентября справочный курс доллара на 12:00 составил 28,5035 гривен за доллар. Это на 15 копеек выше справочного курса, установленного 3 сентября (28,3583 гривен за доллар).

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