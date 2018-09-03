НБУ на 4 сентября ослабил курс гривны до 28,38 грн/доллар

Доллар подорожал на 13 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, послабил курс гривны до 28,38 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 4 сентября установлен на таком уровне:

2 837,8299 гривны за 100 долларов (+13,2182).

Отметим, курс доллара на 3 сентября составил 2 824,6117 гривны за 100 долларов.

Напомним, в обменных пунктах Украины сегодня, 3 сентября 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 2 копейки — до 28,35 гривен за доллар, курс покупки доллара составил 28,11 гривен за доллар. По сравнению с данными 31 августа курс евро в продаже снизился на 17 копеек — до 33,05 гривен за евро.

Опубликованный Нацбанком 3 сентября справочный курс доллара на 12:00 составил 28,3583 гривен за доллар. Это на 11 копеек выше справочного курса, установленного 31 августа (28,2483 гривен за доллар).

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