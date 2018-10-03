НБУ на 4 октября установил курс гривны на уровне 28,32 грн/доллар

Фото: НБУ (РБК-Украина)

Национальная валюта подешевела на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,32 грн/доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 4 октября установлен на таком уровне:

2832,0055 гривен за 100 долларов (+4,3796 грн).

При этом курс доллара на 3 октября составляет 2827,6259 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 3 октября составило 28,33 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,3359 гривен за доллар, что на 6 копеек выше, чем установленный 2 октября (28,2723 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 3 октября вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 8 копеек до 28,37 грн/доллар, курс в покупке вырос на 7 копеек до 28,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки — до 32,84 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 6 копеек — до 28,25 гривен за доллар, в покупке курс доллара также вырос — на 8 копеек 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки — до 32,87 гривен за евро.

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