НБУ на 27 сентября установил курс гривны на уровне 28,14 грн/доллар

Фото: Коллаж (из открытых источников)

Национальная валюта подешевела на 8 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 сентября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,14 грн/доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 27 сентября установлен на таком уровне:

2814,2843 гривен за 100 долларов (+8,1634грн).

При этом курс доллара на 26 сентября составляет 2806,1209 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 26 сентября составило 28,14 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1400 гривен за доллар, что на 8 копеек выше, чем установленное 25 сентября (28,0615 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 26 сентября курс доллара в покупке повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 9 копеек, курс в покупке вырос на 9 копеек до 28,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже повысился на 7 копеек — до 33,12 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 2 копейки до 28,13 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 1 копейку до 27,92 гривен за доллар. Курс евро не изменился — 33,17 гривен за евро.

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