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НБУ на 27 сентября установил курс гривны на уровне 28,14 грн/доллар

Курс валют 26 Сен 2018
НБУ на 27 сентября установил курс гривны на уровне 28,14 грн/доллар
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Фото: Коллаж (из открытых источников)

Национальная валюта подешевела на 8 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 сентября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,14 грн/доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 27 сентября установлен на таком уровне:

2814,2843 гривен за 100 долларов (+8,1634грн).

При этом курс доллара на 26 сентября составляет 2806,1209 гривен за 100 долларов.

НБУ на 27 сентября установил курс гривны на уровне 28,14 грн/доллар

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 26 сентября составило 28,14 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1400 гривен за доллар, что на 8 копеек выше, чем установленное 25 сентября (28,0615 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 26 сентября курс доллара в покупке  повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 9 копеек, курс в покупке вырос на 9 копеек до 28,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже повысился на 7 копеек — до 33,12 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 2 копейки до 28,13 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 1 копейку до 27,92 гривен за доллар. Курс евро не изменился — 33,17 гривен за евро.

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