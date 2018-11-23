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НБУ на 26 ноября установил курс гривны на уровне 27,79 грн/доллар

Курс валют 23 Ноя 2018
НБУ на 26 ноября установил курс гривны на уровне 27,79 грн/доллар
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Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 5 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,79 грн/доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 ноября установлен на таком уровне: 2779,5828 гривен за 100 долларов (+4,9991 гривен).

При этом курс доллара на 22 ноября составляет 2774,5837 гривен за 100 долларов.

НБУ на 26 ноября установил курс гривны на уровне 27,79 грн/доллар

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 23 ноября составило 27,80 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8033 гривен за доллар, что на 7 копеек выше, чем установленный 22 ноября (27,7419 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 23 ноября 2018 года курс доллара по сравнению с закрытием предыдущей вырос на 4 копейки — 27,82 грн/доллар, курс в покупке до 27,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 31,63 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 2 копейки до 27,98 гривен за доллар, в покупке снизился на 1 копейку 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 31,96 гривен за евро.

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