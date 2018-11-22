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НБУ на 23 ноября установил курс гривны на уровне 27,74 грн/доллар

Курс валют 22 Ноя 2018
НБУ на 23 ноября установил курс гривны на уровне 27,74 грн/доллар
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Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снижается

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,74 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 ноября установлен на таком уровне: 2774,5837 гривен за 100 долларов (-2,9061 гривен).

При этом курс доллара на 22 ноября составляет 2777,4898 гривен за 100 долларов.

НБУ на 23 ноября установил курс гривны на уровне 27,74 грн/доллар

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 22 ноября составило 27,74 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7419  гривен за доллар, что на 3 копейки ниже, чем установленный 20 ноября (27,7776 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 22 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей не изменился — 27,75 грн/доллар, курс в покупке — 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,63 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 1 копейку до 27,96 гривен за доллар, в покупке вырос на 1 копейку 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 31,96 гривен за евро.

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