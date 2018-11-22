НБУ на 23 ноября установил курс гривны на уровне 27,74 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снижается

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,74 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 ноября установлен на таком уровне: 2774,5837 гривен за 100 долларов (-2,9061 гривен).

При этом курс доллара на 22 ноября составляет 2777,4898 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 22 ноября составило 27,74 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7419 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже, чем установленный 20 ноября (27,7776 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 22 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей не изменился — 27,75 грн/доллар, курс в покупке — 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,63 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 1 копейку до 27,96 гривен за доллар, в покупке вырос на 1 копейку 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 31,96 гривен за евро.

Источник