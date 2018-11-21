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НБУ на 22 ноября установил курс гривны на уровне 27,77 грн/доллар

Курс валют 21 Ноя 2018
НБУ на 22 ноября установил курс гривны на уровне 27,77 грн/доллар
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Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара стабилен

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,77 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 ноября установлен на таком уровне: 2777,4898 гривен за 100 долларов (+1,1023 гривен).

При этом курс доллара на 21 ноября составляет 2776,3875 гривен за 100 долларов.

НБУ на 22 ноября установил курс гривны на уровне 27,77 грн/доллар

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 21 ноября составило 27,76 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7673 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже, чем установленный 19 ноября (27,7705 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 21 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 4 копейки до 27,80 грн/доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 31,68 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем остался на уровне 27,97 гривен за доллар, в покупке остался на уровне 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 31,96 гривен за евро.

 

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