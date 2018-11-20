НБУ на 21 ноября установил курс гривны на уровне 27,76 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара стабилен

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,76 грн/доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 ноября установлен на таком уровне: 2776,3875 гривен за 100 долларов (-0,0954 гривен).

При этом курс доллара на 20 ноября составляет 2776,4829 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 20 ноября составило 27,76 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7673 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже, чем установленный 19 ноября (27,7705 гривен за доллар).

На открытии межбанковского валютного рынка 20 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 5 копеек до 27,80 грн/доллар, курс в покупке до 27,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 31,86 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем остался на уровне 27,97 гривен за доллар, в покупке остался на уровне 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 32,04 гривен за евро.

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