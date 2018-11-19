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НБУ на 20 ноября установил курс гривны на уровне 27,76 грн/доллар

Курс валют 19 Ноя 2018
НБУ на 20 ноября установил курс гривны на уровне 27,76 грн/доллар
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Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,76 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 ноября установлен на таком уровне: 2776,4829 гривен за 100 долларов (+0,9859 гривен).

При этом курс доллара на 19 ноября составляет 2775,497 гривен за 100 долларов.

НБУ на 20 ноября установил курс гривны на уровне 27,76 грн/доллар

Скриншот (bank.gov.ua)

Справочное значение курса доллара на 19 ноября составило 27,77 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7705 гривен за доллар, что на 3 копейки выше, чем установленный 16 ноября (27,7447 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 19 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1 копейку до 27,78 грн/доллар, курс в покупке до 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 31,71 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 2 копейки до 27,97 гривен за доллар, в покупке остался на уровне 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 31,96 гривен за евро.

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