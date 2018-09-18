НБУ на 19 сентября незначительно ослабил курс гривны до 28,15 грн/доллар

Доллар подорожал на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, незначительно ослабил курс гривны до 28,15 грн за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару на 19 сентября установлен на таком уровне:

2 815,1007 гривны за 100 долларов (-2,4253).

При этом курс доллара на 18 сентября составляет 2 812,6754 гривны за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 18 сентября повысилось до 28,15 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1525 гривен за доллар. Это на 3 копейки выше справочного курса, установленного 17 сентября (28,1299 гривен за доллар).

В в обменных пунктах Украины сегодня, 18 сентября 2018 года, в 11:40 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 2 копейки — до 28,19 гривен за доллар, курс покупки доллара составил 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос до 33,04 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке в продаже 18 сентября по состоянию на 13:30 18 сентября 2018 года по сравнению с закрытием вырос на 4 копейки — до 28,18 гривен за доллар, курс покупки составил 28,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился и находится на отметке 32,90 гривен за евро.

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