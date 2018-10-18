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НБУ на 19 октября установил курс гривны на уровне 28,03 грн/доллар

Курс валют 18 Окт 2018
НБУ на 19 октября установил курс гривны на уровне 28,03 грн/доллар
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Фото: НБУ (flickr.com/National Bank Of Ukraine)

Курс доллара резко вырос

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,03 грн/доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 19 октября установлен на таком уровне:

2803,6647 гривен за 100 долларов (+11,9753).

При этом курс доллара на 18 октября составляет 2791,6894 гривен за 100 долларов.

НБУ на 19 октября установил курс гривны на уровне 28,03 грн/доллар

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 18 октября составило 28,02 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,0252 гривен за доллар, что на 11 копеек выше, чем установленный 17 октября (27,9158 гривен за доллар).

На открытии межбанковского валютного рынка 18 октября вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 7 копеек до 28,00 грн/доллар, курс в покупке вырос на 7 копеек — до 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 32,19 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 1 копейку — до 28,06 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 4 копейки до 27,89 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек — до 32,48 гривен за евро.

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