НБУ на 18 сентября незначительно усилил курс гривны до 28,13 грн/доллар

Доллар подешевел на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, незначительно усилил курс гривны до 28,13 грн за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 18 сентября установлен на таком уровне:

2 812,6754 гривны за 100 долларов (-2,5318).

При этом курс доллара на 17 сентября составляет 2 815,2072 гривны за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 17 сентября снизилось до 28,13 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1299 гривен за доллар. Это на 2 копейки ниже справочного курса, установленного 14 сентября (28,1572 гривен за доллар).

В обменных пунктах Украины сегодня, 17 сентября 2018 года, в 11:40 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 4 копейки — до 28,21 гривен за доллар, курс покупки доллара составил 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже опустился до 33,01 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке в продаже 17 сентября по состоянию на 14:00 17 сентября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии повысился на 1 копейку — до 28,12 гривен за доллар, курс покупки составил 28,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже торгуется на отметке 32,79 гривен за евро.

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