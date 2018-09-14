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НБУ на 17 сентября незначительно ослабил курс гривны до 28,15 грн/доллар

Курс валют 14 Сен 2018
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Доллар подорожал на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, ослабил курс гривны до 28,15 грн за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару на 17 сентября установлены на таком уровне:

2 815,2072 гривны за 100 долларов (+2,5234).

При этом курс доллара на 14 сентября составляет 22812,6838 гривны за 100 долларов.

НБУ на 17 сентября незначительно ослабил курс гривны до 28,15 грн/доллар

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 14 сентября повысилось до 28,15 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1572 гривен за доллар. 

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 сентября 2018 года, в 11:45 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем поднялся на 6 копеек — до 28,25 гривен за доллар, курс покупки доллара составил 28,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже поднялся до 33,13 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке в продаже 14 сентября по состоянию на 14:00 по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился и составил до 28,16 гривен за доллар, курс покупки составил 28,13 гривен за доллар.

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