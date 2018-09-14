НБУ на 17 сентября незначительно ослабил курс гривны до 28,15 грн/доллар

Доллар подорожал на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, ослабил курс гривны до 28,15 грн за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару на 17 сентября установлены на таком уровне:

2 815,2072 гривны за 100 долларов (+2,5234).

При этом курс доллара на 14 сентября составляет 22812,6838 гривны за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 14 сентября повысилось до 28,15 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1572 гривен за доллар.

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 сентября 2018 года, в 11:45 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем поднялся на 6 копеек — до 28,25 гривен за доллар, курс покупки доллара составил 28,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже поднялся до 33,13 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке в продаже 14 сентября по состоянию на 14:00 по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился и составил до 28,16 гривен за доллар, курс покупки составил 28,13 гривен за доллар.

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