НБУ на 17 октября установил курс гривны на уровне 27,93 грн/доллар

Фото: НБУ (РБК-Украина)

Курс доллара незначительно вырос

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,93 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 17 октября установлен на таком уровне:

2793,002 гривен за 100 долларов (+0,1854).

При этом курс доллара на 16 октября составляет 2792,8166 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 16 октября составило 27,93 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9323 гривен за доллар, что на 1 копейку выше, чем установленный 12 октября (27,9241 гривен за доллар).

На открытии межбанковского валютного рынка 16 октября снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1 копейку до 27,96 грн/доллар, курс в покупке снизился на 1 копейку — до 27,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 32,40 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 3 копейки — до 28,08 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос — на 4 копейки до 27,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки — до 32,59 гривен за евро.

Источник