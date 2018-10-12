НБУ на 16 октября установил курс гривны на уровне 27,92 грн/доллар

Фото: НБУ (РБК-Украина)

Впереди длинные выходные, кода финансовые рынки не работают

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,92 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 октября установлен на таком уровне:

2792,8166 гривен за 100 долларов (-5,6353).

При этом курс доллара на 12 октября составляет 2798,4519 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 12 октября составило 27,92 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9241 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже, чем установленный 11 октября (27,9889 гривен за доллар).

На открытии межбанковского валютного рынка 12 октября курс доллара снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 5 копеек до 27,93 грн/доллар, курс в покупке снизился на 5 копеек — до 27,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,39 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 6 копеек — до 28,05 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился — на 7 копеек до 27,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек — до 32,62 гривен за евро.

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