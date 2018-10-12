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НБУ на 16 октября установил курс гривны на уровне 27,92 грн/доллар

Курс валют 12 Окт 2018
НБУ на 16 октября установил курс гривны на уровне 27,92 грн/доллар
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Фото: НБУ (РБК-Украина)

Впереди длинные выходные, кода финансовые рынки не работают

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,92 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 октября установлен на таком уровне:

2792,8166 гривен за 100 долларов (-5,6353).

При этом курс доллара на 12 октября составляет 2798,4519 гривен за 100 долларов.

НБУ на 16 октября установил курс гривны на уровне 27,92 грн/доллар

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 12 октября составило 27,92 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9241 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже, чем установленный 11 октября (27,9889 гривен за доллар).

На открытии межбанковского валютного рынка 12 октября курс доллара снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 5 копеек до 27,93 грн/доллар, курс в покупке снизился на 5 копеек — до 27,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,39 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 6 копеек — до 28,05 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился — на 7 копеек до 27,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек — до 32,62 гривен за евро.

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