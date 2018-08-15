НБУ на 16 августа немного усилил курс гривны до 27,45 грн/доллар

Курс гривны повысился на 0,9 копеек по отношению к доллару

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 15 августа, усилил курс гривны до 27,45 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны на 16 августа установлен на следующем уровне:

2 744,9860 гривны за 100 долларов (-0,9062).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что справочное значение курса доллара на 15 августа снизилось до 27,44 гривен за доллар. Таким образом, справочный курс гривны к доллару опустился на 2 копейки по сравнению с предыдущим днем.

Нацбанк публикует справочное значение курса гривны к доллару в связи с заключенным на межбанке соглашениями по состоянию на 12:00 для предоставления субъектам рынка оперативного индикатора курса.

Отметим, что 15 августа в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем повысился на 4 копейки — до 27,59 гривен за доллар, курс покупки доллара повысился до 27,33 гривен за доллар. По сравнению с данными на 14 августа курс евро в продаже снизился на 8 копеек — до 31,54 гривен за евро.

Источник