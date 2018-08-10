НБУ на 13 августа ослабил курс гривны до 27,25 грн/доллар

Доллар подорожал на 13 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 10 августа, ослабил курс гривны до 27,25 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара установлен на таком уровне:

2724,5640 гривны за 100 долларов (+13,4247).

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:15 10 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии повысился на 13 копеек — до 27,30 грн/долл, курс в покупке повысился до 27,28 грн/долл.

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 августа 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 16 копеек — до 27,40 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился до 27,11 гривен за доллар.

Напомним, справочное значение курса доллара по состоянию на 12:00 повысилось до 27,22 гривен за доллар.

НБУ 1 августа начал публиковать курс гривны к доллару отдельно от остальных валют. Обновленный официальный курс гривны к доллару США публикуется на 2:00 раньше — в 16:00, а в 18:00 появляется официальный курс гривны к евро и к другим иностранным валютам и банковским металлам. Нацбанк публикует официальный курс гривны как на текущий день, так и на следующий.

Кроме этого, на главной странице в таблице «Показатели валютного рынка» появился новый показатель справочного значения курса гривны к доллару на 12:00, значение которого будет обновляться ежедневно до 12:30.

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