НБУ на 12 ноября установил курс гривны на уровне 27,89 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара упал на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,89 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 12 ноября установлен на таком уровне: 2789,1641 гривен за 100 долларов (-3,5093 гривен).

При этом курс доллара на 9 ноября составляет 2792,6734 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 9 ноября составило 27,89 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8947 гривен за доллар, что на 4 копейки выше, чем установленный 8 ноября (27,9309 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 9 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1 копейку до 27,93 грн/доллар, курс в покупке вырос до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 26 копеек 31,67 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 3 копейки до 28,08 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 3 копейки до 27,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 32,22 гривен за евро.

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