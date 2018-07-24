НБУ меняет методику расчета курса гривны к доллару18520

Фото: Пресс-центр НБУ

Курс гривны будут рассчитывать по-новому

Официальный курс Нацбанк будет публиковать у себя на сайте до 16:00, то есть на два часа раньше, чем сейчас.



Национальный банк пересмотрел методику расчета официального курса гривны к доллару. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



Отныне курс будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях «тод», «том» и «спот», которые в день расчета заключались банками на межбанке с другими банками и с НБУ, и информацию о которых НБУ получал до 15:30 соответствующего рабочего дня.



«Сначала из имеющегося ряда соглашений отсекаются все соглашения, курс по которым отклоняется от среднеарифметического по всем сделкам более чем на 2%. Затем отсекаются соглашения, курс/объем которых отклоняется от среднеарифметического курса/объема более чем на 2 стандартных отклонения», — объясняет НБУ.



Расчет курса будет осуществляться как средневзвешенный по всем сделкам, которые остались после отсечения.



Официальный курс Нацбанк будет публиковать у себя на сайте до 16:00, то есть на два часа раньше, чем сейчас.



Кроме официального курса гривны к доллару, НБУ также будет осуществлять ежедневный расчет справочного курса гривны к доллару. Он будет рассчитываться по той же методике, но уже на основании данных о сделках, заключенных на межбанке до 12:00.



Справочный курс НБУ будет публиковать на сайте до 12:30.



До сих пор официальный курс гривны к доллару рассчитывался как средневзвешенное значение по всем приведенным выше межбанковским сделкам за день по данным Системы подтверждения соглашений на межбанке, то есть без отсечения нерепрезентативных соглашений.



Ранее сообщалось, что гривна лидирует среди мировых валют по укреплению относительно доллара США в первом полугодии этого года.



По данным Bloomberg, украинская гривна стала лидером рейтинга роста национальных валют среди стран бывшего Советского Союза.







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