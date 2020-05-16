НБУ: Доллары после карантина скупать не будут

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Доллар дешевеет во втором квартале

Ценробанк не ожидает значительных колебаний на валютном рынке после выхода страны из карантина.



В Национальном банке не ожидают ажиотажа на валютном рынке после окончания карантина. Как заявил глава центробанка Яков Смолий изданию BBC News Украина, в НБУ не ожидают, что «все побегут покупать доллары».



Он считает, что в первую очередь население начнет тратить деньги, которые у них еще есть, поскольку есть определенный отложенный спрос.



«Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы больше ожидаем некоторого увеличения потребления, если сравнить с карантином, а не увеличения валютных накоплений или валютных операций», — сказал руководитель центробанка.



Смолий отметил, НБУ научился справляться с колебаниями курса. «Как вы видели, в марте, когда был определенный ажиотаж, мы выходили на рынок с интервенциями. Мы продали более 2 млрд долларов, чтобы сдержать эти ажиотажные настроения», — добавил он.



Он также отметил, что сейчас курс даже немного укрепился и НБУ выкупает доллары в резерв.



«За второй квартал мы выкупили почти миллиард долларов, то есть тренд развернулся в обратном направлении. Мы умеем работать с рынком так, чтобы не было резких колебаний, если они вдруг начнутся», — добавил он.



При этом за неделю НБУ уменьшил покупку валюты до 161 миллиона долларов.



В то же время, СМИ сообщали, что НБУ выкупил на межбанке более $560 млн. Основными продавцами валюты были Нафтогаз и его дочерние структуры.







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