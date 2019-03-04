НБУ: Баланс внешней торговли Украины за январь сведен с дефицитом в $247 миллионов — NEWSONE

Размещено: 04.03.2019

Внешняя торговля. Фото: Delo.ua

Баланс внешней торговли Украины за январь сведен с дефицитом на уровне 247 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Отмечается, что текущий дефицит в 2,3 раза ниже данного показателя за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в Нацбанке указали, что дефицит внешней торговли Украины товарами за указанный период сократился в 1,8 раза — до 314 миллионов долларов.

В то же время профицит внешней торговли Украины вырос почти в три раза и составил 67 миллионов долларов.

Как сообщал NEWSONE ранее, Верховная Рада повысила пошлину на экспорт лома черных металлов с 42 до 58 евро за тонну и продлила ее до 15 сентября 2021 года.



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