Названы крупнейшие страны-производители шоколада в ЕС. FMCG, Экономика

В Германии производится треть от общего объема производства шоколада в Евросоюзе

В 2017 году в Европейском Союзе (ЕС) произвели около 4 млн тонн шоколада на сумму 18,3 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные Еurostat.

По информации статистической службы, среди государств-членов ЕС наибольшее количество шоколада произведено в Германии (1,3 млн тонн, или 32% от общего объема производства шоколада в ЕС), за ней следуют Италия (0,7 млн тонн, 18%), Франция и Нидерланды (оба по 0,4 млн тонн, 9 %).

Далее по шкале следуют Великобритания (0,3 млн тонн, или 7% от общего объема производства шоколада в ЕС), затем Бельгия (0,3 млн тонн, 6%), Польша (0,2 млн тонн, 6%) и Испания (0,1 млн тонн, 4%).

Эти восемь стран-членов ЕС произвели более 90% общего производства шоколада в ЕС в 2017 году.

По данным Госстата, в 2017 году Украина произвела 18 600 тонн шоколада.

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