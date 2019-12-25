Названы даты «Киберпонедельника» в 2020 году

25 декабря 2019, 17:14 292 просмотра

Всероссийская онлайн-распродажа «Киберпонедельник» продлится 3 дня и пройдет при поддержке РАЭК, РОЦИТ и АКИТ на сайте c-monday.com с 27 по 29 января 2020 года.

Организаторы ожидают, что участие в «Киберпонедельнике 2020» примут до 100 компаний. Для жителей всех регионов России будут представлены товары и услуги со скидками до 90% от ритейлеров, среди которых: «М.Видео», «Эльдорадо», Wildberries, Ozon, онлайн-супермаркет «Перекресток», Petshop, Ростелеком и многие другие.

Акцию традиционно поддерживает Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК), Ассоциация Компаний Интернет Торговли ( АКИТ

) и Региональный Общественный Центр Интернет-технологий (РОЦИТ).

«Киберпонедельник» уже несколько лет подряд объединяет ключевых игроков рынка электронной коммерции, оказывая неоценимый вклад не только в развитие данного сегмента цифровой экономики, но в повышение уровня цифровой грамотности интернет-пользователей. Отрадно, что Члены РАЭК, а также члены Кластера «РАЭК/Электронная коммерция» принимают участие в «Киберпонедельнике», придерживаясь честной политике проведения распродаж. Уверен, благодаря реализации подобных инициатив, сфера электронной коммерции в России сохранит и приумножит свой потенциал и показатели роста. «Киберпонедельник» является важным драйвером развития этого сегмента рынка, популяризатором онлайн-торговли среди пользователей и просто отличным кобрендинговым проектом», — комментирует директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

«В России уже сформировалась собственная, отличная от общемировой традиция распродаж — в ноябре покупатели и бизнес отмечают «Черную Пятницу», а в январе — «Киберпонедельник». Для бизнеса «Киберпонедельник» дает возможность подстегнуть спрос и нивелировать снижение объема продаж в январе — не самом удачном месяце с точки зрения продаж для многих отраслей ритейла. При этом и для покупателей акция играет важную роль — реальные доходы населения не растут, и многие россияне просто не успевают воспользоваться скидками «Черной Пятницы» и предновогоднего периода и помимо подарков близким и оплаты новогодних каникул купить что-то для личного пользования. «Киберпонедельник» дает им такую возможность уже после окончания предновогодних распродаж. Таким образом, акция полезна и для бизнеса, и для покупателей, и для развития интернет-торговли в целом», — сообщил Артем Соколов, президент АКИТ.

Ранее сообщалось о том, что конверсия во время «Киберпонедельника» в «Оби» выросла на 20%.

Кроме того, «Яндекс. Маркет» подвёл итоги «Киберпонедельника» на «Беру» и Bringly.

Retail.ru

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