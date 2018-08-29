Названа страна — самый крупный инвестор в экономику Украины

Из всех стран, направивших в Украину в этом году прямые инвестиции, большего всего своего акционерного капитала вложила Российская Федерация. Ее вклад составил 34,6% от общего объема прямых инвестиций, сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

В таблицах с данными о прямых инвестициях, размещенных на сайте Госстата, показано, что за первые полгода 2018-го в Украину был направлен акционерный капитал в сумме 1 млрд 259,2 млн долларов США.

При этом Россия инвестировала 436 млн долларов, Кипр — 219 млн долларов, Нидерланды — 207,7 млн долларов, Австрия — 58,7 млн долларов, Польша — 54,1 млн долларов, Франция — 46,9 млн долларов, Великобритания — 43,4 млн долларов.

Напомним, вчера Президент Украины Петр Порошенко объявил о начале расторжения договора о дружбе с Россией, хотя еще в апреле он выступал за денонсацию отдельных положений этого Договора .

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