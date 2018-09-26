Названа главная угроза для США. Она из России

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис рассказал общественности о главной угрозе для его страны. Она, уверен американский политик, исходит из России.

Так, Джеймс Мэттис заявил о том, что ядерное оружие Российской Федерации — главная угроза национальной безопасности США. На это, по его мнению, американскому правительству стоит обратить внимание в первую очередь.

Любопытно, что, перечисляя «внешние вызовы» для США, Джеймс Мэттис также назвал Китайскую народную республику и Северную Корею. По словам Мэттиса, Россия — самый опасный противник в военном отношении, но КНДР же, по его словам, соперник самый актуальный. Поднебесная же — самый долгосрочный, считает Мэттис.

Напомним, что Пентагон недавно обнародовал ядерную доктрину Соединенных Штатов Америки. В ней — ни слова о том, что американское правительство отменит либо уменьшит инвестирование в ядерное вооружение страны. Также в докладе большое внимание уделялось ядерному вооружении России. По словам представителей главного американского оборонного ведомства, все их силы и возможности направлены на то, чтобы сдерживать потенциальную ядерную агрессию со стороны своих оппонентов.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что Вашингтон ввел новый ряд антироссийских санкций. На этот раз торговые ограничения затронут больше десяти крупных компаний из России.

Фото: mil.ru

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