Назван курс доллара, заложенный в госбюджет-2019

Фото: AP

Кабмин ожидает рост доллара до 29,4 гривен

Правительство ожидает курс гривны к концу следующего года на уровне 29,4 за доллар. Сейчас доллар превышает 28 гривен.

Проект госбюджета на 2019 год построен на курсе доллара на уровне 29,4 гривен. Об этом говорится в тексте объяснительной записки к проекту госбюджета-2019, опубликованном на сайте Верховной Рады.

«Расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/долл.», — говорится в документе.

Согласно документу, исходя из такого прогноза, общий размер прямого госдолга к началу 2020 года составит 2,060 трлн грн, или 52,2% ВВП, гарантированный госдолг – 388 млрд 630 млн 087,1 тыс. грн, а суммарный госдолг — 62% ВВП.

Также проект госбюджета предусматривает минимальную зарплату на уровне 4173 грн. В почасовом размере с начала нового года минимальная зарплата составит 25,13 гривны.

Доходы госбюджета-2019 год определены в сумме 1 трлн 008 млрд 375 млн 099,7 тыс. гривен. Доходы бюджета в 2018 году были заложены на уровне 877 млрд грн.

Расходы госбюджета в 2019 году определены в сумме 1 трлн 094 млрд 368 млн 288,1 тыс. гривен. В прошлом году расходы предусматривались на уровне 948 млрд гривен.

Предельный объем дефицита государственного бюджета Украины в этом году указан – 89 млрд 989 млн 320 тыс. гривен (вырос на 12 млрд по сравнению с 2018 годом).

Ранее Кабмин назвал основные показатели бюджета-2019. В частности, в следующем году, как ожидает правительство, экономика Украины вырастет на 3%, а инфляция составит не более 8%.

Также сообщалось, что в проекте госбюджета на 2019 год на оборонную сферу заложено 209,5 млрд гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник