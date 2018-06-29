Назначение в Росморпорте

По информации «Росморпорта», приказом ФГУП «Росморпорт» от 28.06.2018 №733/к на должность заместителя генерального директора по проектному управлению с 29 июня 2018 года назначен Борис Ташимов, который ранее занимал должность заместителя директора по управлению государственным имуществом и инвестиционной деятельности Азово-Черноморского бассейнового филиала «Росморпорта».

Б.Ташимов в 2008 году окончил МГИМО по специальности «мировая экономика» с присвоением квалификации «экономист-международник со знанием иностранных языков», годом ранее окончил бакалавриат МГИМО с присуждением степени бакалавра экономики со знанием иностранного языка; в 2018 году окончил Государственный морской университет им. адм. Ф.Ф.Ушакова с присвоением квалификации «бакалавр» по направлению «технология транспортных процессов».

С июля 2016 по июнь 2018 года работал в должности заместителя директора по управлению государственным имуществом и инвестиционной деятельности Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», до этого последовательно занимал должности эксперта, руководителя проектного направления департамента управления проектами, заместителя директора дирекции по проектной работе дирекции всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз», заместителя директора департамента по взаимодействию с инвесторами и финансовыми институтами, заместителя директора дирекции по взаимодействию с инвесторами и организации проектного финансирования АО «Курорты Северного Кавказа».

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