Назначен новый гендиректор МГТС.

Гильманов Альберт Тимурович

Альберт Гильманов родился 1981 году в Екатеринбурге.

Образование

В 2004 году окончил Уральский государственный экономический университет по специальности «Мировая экономика».

Карьера

2005-2013

Альберт Гильманов начал трудовую деятельность в МТС в 2005 году, присоединившись к финансовому департаменту макрорегиона «Урал».

В 2011-2013 гг. возглавлял финансовый блок Уральского филиала ЗАО «Комстар-Регионы», где отвечал за трансформацию активов фиксированного бизнеса для последующего присоединения к Группе МТС.

В 2013 г., работая в МТС, вступил на должность финансового директора макрорегиона «Центр».

2014-2020

С 2016 г. по 2019 г. возглавлял финансовую службу региона «Москва», с 2019 г. по 2020 г. — кластера «Стратегический».

В 2018-2020 гг. работал на должности генерального директора ООО «Авантаж», где обеспечил успешное присоединение крупнейшего в России дата-центра к вычислительной инфраструктуре ПАО «МТС».

В январе 2020 г. занял должность директора по внедрению цифровых решений кластера «Стратегический» ПАО «МТС», с мая 2021 года присоединился к управленческой команде директора МГТС.

В период с 2014 г. по 2017 г. — член совета директоров АО «Телесервис», с 2019 г. по 2020 г. — член совета директоров ООО «Авантаж».

2021: Назначение главой МГТС

11 августа 2021 года МГТС сообщила о назначении Альберта Гильманова новым генеральным директором компании. Он пришел на смену Владиславу Медведеву, который руководил телекоммуникационным оператором с ноября 2019 года.

12 августа 2021 года Владислав Медведев займет должность заместителя генерального директора МГТС по технике. Что касается Гильманова, то трудовой контракт в рамках позиции генерального директора заключен на три года.

В МГТС кадровые перестановки объясняют тем, что материнская МТС планирует вывести основную часть телеком- и ИТ-сервисов в отдельное юрлицо — MTS Web Services.[1]

Примечания

Источник