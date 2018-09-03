Назарбаев: Сегодня отсутствует стабильность в развитии мировой экономики

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на VI саммите глав государств совета сотрудничества тюркоязычных государств в городе Чолпон-Ата рассказал об изменениях в современной геополитической обстановке в мире, передает корреспондент NUR.KZ.

Фото: Акорда

«Сегодня геополитическая и геоэкономическая обстановка в мире претерпела существенные изменения. Отсутствует стабильность в развитии мировой экономики, международные отношения обостряются. Причиной этого также известны, в частности, это санкции и торговые войны, волатильность торговых бирж и финансовых рынков , сокращение инвестиций.

Также увеличивается угроза в сфере безопасности. Это терроризм, религиозный экстремизм, организованная преступность, нелегальная миграция и наркотрафик. Эти совремнные вызовы не обходят стороной и тюрскский мир.

Поэтому все это требует от нас комплексных мер. Сотрудничество в рамках Тюркского совета позволяет сплотить усилия и создать благоприятные условия для взаимного развития.

В этой связи в целях дальнейшего развития нашего сотрудничества, хочу обратить внимание на ряд инициатив.

1. Торгово-экономические отношения между государствами-членами тюркского совета необходимо углублять посредством конкретных шагов. Прежде всего, необходимо в полной мере использовать трарнзитный потенциал наших стран. Мы расположены вдоль одного пояса страны, являющиеся «золотым мостом», соединяющие Запад и Восток, Север и Юг – это большое преимущество.

Очевидно, что принятая недавно в городе Актау конвенция о правовом статусе Каспийского моря, также будет способствовать повышению транзитного потенциала нашего региона. Координация действий в данной сфере позволила бы увеличить эффективность наших транспортно-транзитных проектов.

Поэтому, в рамках встреч министров транспорта и морских администраций государств Тюркского совета необходимо проводить работу по упрощению тарифной политики и административных процедур.

Следует отметить, как сказал Ильхам Алиев, от Туркестана через Кавказ открылась железная дорога. Во-вторых, со стороны Казахстана морской порт Курык и актауский морской порт достигли пропускной способности 26 млн тонн. Предполагаю, что многие вопросы будут решаться через Казахстан, Туркменистан, Иран. Стоит отметить выход на Персидский залив. Все контейнерные перевозки из Китая через Каспий на Кавказ – это большая возможность, и нам надо её использовать.

2. Нам необходимо совместно использовать возможности международного финансового центра Астана. Для превращения Центра в региональный хаб, мы используем новые технологии, создаем все условия для развития финансовых инструментов, концентрации капитала и привлечения известных инвесторов и финансовых экспертов. В связис этим призываем активнее использовать вас услуги этого центра.

3. В Казахстане успешно реализуется программа «Рухани жангыру». По моему поручению разработан новый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике. Переход Казахстана на латинскую графику это хорошая новость, которая сблизит письменность тюркоязычных стран. В рамках программы Рухани жангыру реализуется проект 100 новых лиц Казахстана. Наши богатые поучительные истории, многовыдающиеся личности… В связи с этим предлагаю в рамках Тюркского совета предлагаю также рассмотреть возможность реализации проекта «100 выдающихся личностей Тюркского мира».

4. Туркестан всегда находился в центре тюркского мира и духовного, и социального. Моим указом была создана туркестанская область. Туркестан получил статус центра новой области. Данный город имеет многовековую историю. Это историческое событие, которое укрепит нашу общность и единство. Сейчас мы начали строительство областного центра и мы только приветствуем, если вы примете в этом участие.

Отчетливо видны следы наших доблестных предков на территории от Алтая до Ана-Дулы, от Байкала до Балканского полуострова для должной передачи в наследие будущим поколениям сакральных для тюркских народов мест, оберегая их как зеницу ока, предлагаю запустить проект «Сакральные места Тюркского мира». Уверен, что проект внесет огромный вклад в пропаганду культуры и истории Тюркского мира.

5. Следует активизировать работу, касающуюся в сфере молодежной политики. Предлагаю организовать форум молодых лидеров Тюркского совета на системной основе. В рамках которого необходимо предусмотреть проведение научных конференций, семинаров и других мероприятиях. Помимо этого необходимо продумать организацию этнографических экспедиций молодежи в уникальные исторические места тюркского мира. Данные меры сблизят нашу молодежь и будут способствовать углублению их знаний о культурных особенностях наших стран.

Уважаемые коллеги, я бы хотел обратить ваше внимание на вопросы деятельности тюркского совета. Процессы глобализации требуют совершенствования работы организации и адаптации ее к современным требованиям. На сегодняшний день мандат секретариата организации ограничен техническими и протокольно организационными вопросами. К тому же в деятельности институтов тюркского сотрудничества часто встречается дублирование. В связи с этим в целях усиления эффективности функциональной гибкости нашей организации и потенциала институтов я предлагаю следующее.

Тюркскую академию фонд тюркской культуры и наследия и совет старейшин необходимо объединить с ТЮРКСОЙ. Все они должны работать под эгидой тюрксой. Нам много чиновников не надо.

ТюркПА выполнила свою цель по установлению сотрудничества между парламентами тюркских государств. Тем не менее на сегодняшний день в его работе не наблюдается последовательности. Поэтому необходимо проанализировать деятельность этой структуры. Если она эффективна, то ее функции следует передать в ведение секретариата. Если не эффективна то предлагаю ее полностью упразднить.

Эти меры позволят эффективно оптимизировать работу организации регулировать ее культурно гуманитарную деятельность из одного места сократить количество сотрудников а также сэкономить средства.

На наших встречах глав государств принимаются решения по основным вопросам исполняет поручения секретариат. И в свою очередь секретариат должен быть не только административным центром интеграции тюркоязычных стран но и его интеллектуальным ядром.

Таким образом, наша организация будет состоять из двух уровней дополняющих друг друга — это секретариат и занимающийся культурно гуманитарной сферой объединенный институт.

В этой связи секретариату организации необходимо совместно со всеми сторонами тщательно поработать озвученные инициативы и предложения и предложить программу модернизации Тюркского совета согласно требованиям времени. Конечно эти вопросы следует обсудить если коллеги согласятся мы примем краткое решение и секретариату поручим до следующего совета обсудить и внести предложения», — сказал Нурсултан Назарбаев.

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