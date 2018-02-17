Назад в 2015 год. Чего не сказал Порошенко в Мюнхене

Петр Порошенко выступил на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности. Как и в прошлом году — в пятницу, а не в субботу с ключевыми спикерами калибра Терезы Мей, Жан-Клода Юнкера, Себастьяна Курца, Матеуша Моравецкого и даже Сергея Лаврова

Его речь оставила смешанные чувства. Большую часть сказанного мы уже слышали в Мюнхене в 2015, 2016 и 2017 годах. Про агрессию на Донбассе, аннексию Крыма и санкции против России, которые нужно усиливать. А также про Украину в качестве щита и меча Европы.

Порошенко говорил о целях России, угрожающей западным ценностям, и о необходимости помогать Украине с реформами и оружием. Менялись лишь акценты и острота высказываний. В этом году президент отошел от обвинений в адрес Путина в ненависти к Украине и отрицания идентичности нашего народа, заменив их спокойными примерами убогости «русского мира», несущего лишь разрушение. Мол, сравните бывший Кенигсберг с Мюнхеном.

Вот только все это тоже уже давно знают западные лидеры. А сама Конференция в нынешнем году посвящена не только Украине, но вообще конфликтам, которые могут привести к большой войне, проблемам либерального порядка и безопасности ЕС в разрезе возможного ослабевания роли США.

Достаточно прочитать отчет по безопасности с заголовком «До границы — и обратно?», чтобы понять — с 2014-го года в мире поменялось многое. Украина уже не есть ключевая тема. Среди основных конфликтов, которые могут привести к «большой войне», рассматривается помимо российской угрозы противостояние между Северной Кореей и США, конфликты между Саудовской Аравией и Ираном и между США и Ираном.

Отдельное внимание в Мюнхене приковано к киберугрозам. Генсек ООН Антонио Гуттериш даже размышлял о том, как вписать кибервойну в международно-правовые рамки. Эта тематика в последний год стала ключевой в мире и напрямую касается Украины еще с 2016-го, когда хакеры атаковали нашу энергосистему.

Проблема лишь в том, что в 2017-м в Мюнхене Украина не использовала этот момент в свою пользу. И, как показал Мюнхен-2018, не слишком стремилась сделать это даже после прошлогодней атаки вируса Petya. Российское вмешательство в выборы, Сирия, миграция, будущее НАТО и PESCO. Говорить было о чем, но Украина пока не слишком лезет с советами.

Позитив от Порошенко

Из приятного: о киберугрозах наш президент таки вспомнил в своей 15-минутной речи. Как и о пропаганде, и о российских фейковых новостях. Порошенко напомнил о вирусе Petya, атаковавшем Украину и мир прошлым летом, поблагодарив США и Австралию за то, что они увидели за ним российские ушки. Президент намекнул, что Россия ведет тотальную кибервойну. Лишь подтвердив то, о чем давно говорят в ЕС и США.

Кроме того, Петр Порошенко четко заявил, что Украина против признания российских выборов в Крыму и возобновления полномочий России в ПАСЕ. И добавил, что «мы говорим «нет» визитам в Москву в поисках экономической выгоды для «ваших преимуществ».

При этом он также предостерег от реализации идеи Северного потока-2, назвав его обычной экономической экспансией России, не несущей экономической выгоды. Таким образом, президент словно клюнул Германию, которая разрешила строительство газопровода в своих территориальных водах и саму Ангелу Меркель, по словам которой в Северном потоке-2 угрозы нет.

Говорил Порошенко и о миротворцах, озвучив позицию Украины относительно расположения контингента на всей территории Донбасса. Что соответствует последнему западному предложению, озвученному экс-генсеком НАТО и советником Порошенка Андерсу фог Расмуссену. На этом, пожалуй, с позитивом от президента можно закончить.

Чего мы не услышали от президента

Несмотря на то, что Порошенко вспомнил о киберугрозах, он сделал это слишком поверхностно. Так уж сложилось, что Украина стала испытательным плацдармом для российских хакеров. Они атаковали нашу энергосистему в 2016-м, нанесли наибольший урон вирусом Petya именно нашей стране. Из этих атак Украина могла получить определенную выгоду — стать государством, которое стоит на передовой разработок защитных механизмов в борьбе с киберугрозой.

В Мюнхене стоило бы сказать о том, что мы противопоставили российским методам кибервойны или хотя бы о том, что о них узнали. А также, что наша страна готова стать оплотом для Запада в этом вопросе. Возможно, даже предоставить свою площадку для создания международного центра по противодействию киберугрозам. Об этом стоило говорить еще год назад, но подобного мы так и не услышали даже в 2018-м. Выходит, хвастаться нечем?

А если вспомнить о миротворцах, то неплохо было бы привезти в Мюнхен и свое видение того, как разместить на Донбассе контингент. Сколько нужно миротворцев и полицейских, на каких принципах должно строиться их развертывание.

На пятый год конфликта наш план выглядел бы нормальным. И хоть определенную конкретику о миротворцах представил Андерс фог Расмуссен ранее, а в Мюнхене ее будет еще больше, заслуга в этом скорее западной дипломатии, чем нашей. Что, на самом деле, немного обидно.

Кроме того, одной из важнейших проблем, которую будут обсуждать в Мюнхене, станет вопрос мигрантов. Открывая Конференцию ее глава Вольфганг Ишингер отдельно отметил этот момент.

Отличный повод обозначить позицию Украины в этом вопросе, тем более на фоне баталий, в которые ввязалась все наши соседи по Восточно-Центральной Европе и фейков о тысячах украинских беженцев, регулярно звучащих на различных официальных площадках.

В Мюнхене очень важно если не формировать, то хотя бы вписываться в глобальный контекст. Важно найти возможность показать, что наши проблемы не уникальны, а универсальны. И мы, Украина, можем принимать участие в их решении. Мы являемся частью мирового порядка. И Украина — жертва стремления этот порядок разрушить.

У Порошенка была попытка это показать. Мол, огромное количество конфликтов, готовых разжечь большую войну, имеют общую природу. Взять хотя бы Сирию, Афганистан, которые являются яркими примерами внешнеполитической авантюры Кремля.

К несчастью, в выступлении президента — Украина, как и раньше, представлена центром Вселенной. Такой инструмент давно не работает. Вместо «помогите нам», уже давно нужно говорить о том, что мы можем сделать «для вас». Ведь западный мир, столкнувшийся с проблемой либерального порядка, которому угрожает как Россия, так и Китай с Ираном, не может думать исключительно об Украине — стране, являющейся скорее следствием, чем причиной глобального сдвига. Мы же все еще остались в 2015-м году и поэтому не слишком интересны. Отсутствие вопросов к Порошенко после его выступления в Мюнхене — яркое тому свидетельство.





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