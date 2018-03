Навстречу досрочным выборам. Депутаты уже делят комитеты в новом парламенте

Сейчас каждая партия надеется на электоральный триумф. Поэтому все фракции согласны ввести для будущей Верховной Рады честные правила распределения должностей

Фото: shutterstock.com

В первый день весны ожидается рассмотрение Верховной Радой довольно необычного и притом важного закона. Необычен он тем, что устанавливает математически точный алгоритм дележа кресел в парламентских комитетах — так называемый принцип д’Ондта. Правда, вступит он в силу не для нынешней, а уже для новой Верховной Рады, избранной на следующих выборах.

Однако важен он не только для будущих депутатов, а и для нынешних. Потому что его принятие устранит одно из главных препятствий перед объявлением внеочередных парламентских выборов.

Новый порядок дележа парламентских кресел необходим в силу того, что мы пообещали его принять Евросоюзу. Еще два года назад специальная миссия Европарламента разработала рекомендации по внутренней реформе и повышению институционной способности Верховной Рады Украины. 17 марта 2016 г. ВР своим постановлением взяла на себя обязательство имплементировать эти рекомендации. А в них одним из пунктов записано: «Для обеспечения пропорционального представительства народных депутатов Украины в комитетах Верховной Рады Украины… предлагается, начиная со следующего созыва Верховной Рады Украины, ввести методику распределения должностей по принципу д’Ондта».

Кстати говоря, этот принцип используется в самом Европарламенте при дележе между политическими группами должностей вице-президентов, глав и заместителей глав комитетов и делегаций. Поэтому неудивительно, что тот же принцип настоятельно рекомендовали и нам. Европейские парламентарии сочли порочной нашу практику дележа портфелей в Верховной Раде по принципу «правящее большинство забирает себе все, что захочет, оставляя меньшинству малоценные должности». Так поступила в парламенте, избранном в 2012 г., Партия регионов Януковича по отношению к тогдашней оппозиции. В отместку оппозиционеры, ставшие властью после революции, поступили точно так же в нынешнем парламенте по отношению к «Оппоблоку» и прочим экс-«регионалам». Европейцы тогда простили нам эту «революционную целесообразность», но для будущей Верховной Рады требуют честной процедуры.

Принцип д’Ондта назван по имени бельгийского математика Виктора д’Ондта (1841-1901), который и предложил его в 1878 г. Сейчас во многих странах с пропорциональной избирательной системой пользуются этим принципом при распределении депутатских мандатов между партиями. Есть у него и критики, утверждающие, что он дает дополнительную выгоду лидеру избирательной гонки. Впрочем, при дележе мандатов в любом случае происходят какие-то отклонения от строгой пропорциональности (нельзя дать полмандата или четвертинку). И если принцип д’Ондта и дает победителю некий бонус, то небольшой — обычно это один «лишний» мандат.

Но вот при дележе портфелей в комитетах значение принципа д’Ондта гораздо больше. Ведь эти портфели, в отличие от депутатских мандатов, отнюдь не равноценны. И тут математика превращается в большую политику.

Прежде всего, крайне важен уже сам факт установления строгой процедуры дележа. Фракции, создавшие правящую коалицию, не смогут забрать себе все, что захотят, а вместо этого будут вынуждены стать в общую очередь вместе с остальными фракциями. Допустим, в парламент прошли три партии. Пусть в первой, самой крупной фракции, A депутатов, во второй — B, в третьей — C. Тогда по принципу д’Ондта эти фракции получают ровно столько же баллов — A, B, C — и в соответствии с ними выстраиваются в очередь. Первая партия забирает себе самый желанный для нее портфель (например, главы бюджетного комитета), после чего ее баллы уменьшаются вдвое — до A/2. Теперь больше всего баллов может оказаться у второй партии, она забирает себе самый ценный портфель из оставшихся (например, главы регламентного комитета), а ее баллы тоже уменьшаются вдвое — до B/2. Следующей в очереди оказывается или третья партия (если C больше, чем A/2), или первая (если A/2 больше, чем C). Когда первая партия возьмет второй портфель, ее баллы уменьшатся до A/3, после следующего портфеля — до A/4 и так далее. Аналогично — у других партий.

Дележ окончится тогда, когда будут распределены все должности, включая и рядовых членов комитетов. Так что каждый депутат будет записан в какой-либо комитет в соответствии с желанием его фракции.

Конечно, можно провести досрочные выборы и без принятия этого закона. Но тогда новому парламенту придется избрать руководство комитетов по старой процедуре, затем принять закон с принципом д’Ондта и переизбрать руководство и весь состав комитетов по новой процедуре. Выглядеть это будет, мягко говоря, по-дурацки. Да и не факт, что победители выборов согласятся на это, а не предпочтут забрать себе все ценные портфели, наплевав на рекомендации европейских коллег. А вот сейчас, когда каждая политсила примеряет на себя лавры триумфатора, шансы на введение принципа д’Ондта для будущей Верховной Рады весьма высоки.

По словам спикера Андрея Парубия, имеется договоренность всех фракций о принятии этого закона. Кстати, авторами проекта являются сам Парубий, лидеры фракций БПП Артур Герасимов, НФ Максим Бурбак, «Самопомочі» Олег Березюк, Радикальной партии Олег Ляшко и группы «Воля народа» Ярослав Москаленко, а также Сергей Соболев от «Батьківщини» и Валерий Писаренко от «Відродження».

28 февраля проект должен пройти через регламентный комитет, а 1 марта — проголосован депутатами. Внеочередные выборы станут на шаг ближе. Напомним, что еще одним шагом в том же направлении должно стать избрание нового состава Центризбиркома.





