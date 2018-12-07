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Нацполиция открыла дело против Рабиновича (ДОКУМЕНТ). Новости политики — Деловая столица

Политика 07 Дек 2018
Нацполиция открыла дело против Рабиновича (ДОКУМЕНТ). Новости политики — Деловая столица
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Национальная полиция начала уголовное производство против народного депутата Вадима Рабиновича за умышленное невыполнение судебного решения

Об этом сообщила адвокат АО AVER LEX Екатерина Сташкив, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу юридической фирмы.

Она также уточнила, что дело открыли по части 1 статьи 382 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июле 2015 года Рабинович на пресс-конференции в УНИАН «распространил заведомо ложные сведения о деятельности начальника главного следственного Управления СБУ Василия Вовка, который обратился за защитой в АО AVER LEX».

«К сожалению, сегодня участилась практика, когда чиновники и государственные деятели обманывают общество, не задумываясь об ответственности. Однако, за свои слова необходимо отвечать», — подчеркнула Сташкив.

Вовк выиграл дело: Шевченковский районный суд Киева 26 апреля 2016 года постановил, что Рабинович должен провести пресс-конференцию и опровергнуть распространенную им недостоверную информацию. Однако нардеп до сих пор не выполнил постановление.

«В связи с этим государственный исполнитель Шевченковского РО ГИС обратился в Нацполицию. По факту невыполнения народным депутатом Вадимом Рабиновичем судебного решения начато уголовное производство №12018100100007781», — сообщили в пресс-службе.

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