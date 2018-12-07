Нацполиция открыла дело против Рабиновича (ДОКУМЕНТ). Новости политики — Деловая столица

Национальная полиция начала уголовное производство против народного депутата Вадима Рабиновича за умышленное невыполнение судебного решения

Об этом сообщила адвокат АО AVER LEX Екатерина Сташкив, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу юридической фирмы.

Она также уточнила, что дело открыли по части 1 статьи 382 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июле 2015 года Рабинович на пресс-конференции в УНИАН «распространил заведомо ложные сведения о деятельности начальника главного следственного Управления СБУ Василия Вовка, который обратился за защитой в АО AVER LEX».

«К сожалению, сегодня участилась практика, когда чиновники и государственные деятели обманывают общество, не задумываясь об ответственности. Однако, за свои слова необходимо отвечать», — подчеркнула Сташкив.

Вовк выиграл дело: Шевченковский районный суд Киева 26 апреля 2016 года постановил, что Рабинович должен провести пресс-конференцию и опровергнуть распространенную им недостоверную информацию. Однако нардеп до сих пор не выполнил постановление.

«В связи с этим государственный исполнитель Шевченковского РО ГИС обратился в Нацполицию. По факту невыполнения народным депутатом Вадимом Рабиновичем судебного решения начато уголовное производство №12018100100007781», — сообщили в пресс-службе.

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