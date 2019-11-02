Национальный банк дал прогноз инфляции на 2019-2021 годы

В Национальном банке Украины дали прогноз относительно уровня инфляции в последующие годы. Ожидается, что до конца 2019 года инфляция снизится до 6,3%, а в начале 2020 войдет в целевой диапазон (5% ± 1. в.п.) и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.

НБУ прогнозирует рост экономики Украины на 3,5%-4% в 2019-2021 гг, об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за октябрь 2019 года. Замедлению инфляции будут способствовать достаточно жесткие монетарные условия.

Национальный Банк Украины

Ожидается, что благодаря последовательной монетарной политике базовая инфляция в 2020-21 гг. замедлится до 3,7–3,8%. Увеличение цен на сырые продовольственные товары также будет умеренным — в пределах 3–4%.

Кроме того, Национальный банк повысил прогноз темпов экономического развития в 2019-2021 гг. Экономика Украины должна вырасти до 3,5% в течение 2019-2020 годов и ускорится до 4,0% в 2021 году.

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В НБУ заявляют, что украинская экономика уверенно восстанавливается после кризиса 2014-2015 гг., однако темп роста на уровне 3% является недостаточным, чтобы догнать соседние европейские страны.

НБУ прогнозирует рост экономики

Инфляционный отчет отражает видение Национального банка относительно текущего и будущего состояния экономики Украины с акцентом на инфляционном развития, что является основой решений по монетарной политике и публикует отчет ежеквартально, начиная с апреля 2015 года.

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