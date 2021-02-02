Национальная экономика в 2020 году сократилась на рекордные с начала 2000-х годов 2,6%

2020 год выдался тяжелым и сложным, мир погрузился в затяжной кризис, вызванный пандемией COVID-19. Его активное распространение стало причиной обрушения нефтяных цен, волатильности ряда экспортных товаров и снижения деловой активности. Поэтому ведущие международные организации, деятельность которых так или иначе связана с экономикой и финансами, начали прогнозировать, что ждет мировую экономику в будущем, сообщает finreview.info.

Например, согласно апрельскому отчету Международного валютного фонда, в 2020 году мировая экономика сократится на 3%, а в 2021 году вырастет на 5,8%. Но по данным Всемирного Банка, экономика просядет сильнее, снизившись в 2020 году на 5,2%.

Безусловно, эти прогнозы сказываются и на экономическом состоянии Казахстана. О том, как развивается национальная экономика, разбирались аналитики FinReview.info.

Могло быть хуже

Экономика Казахстана в 2020 году подверглась сразу двойным вызовам. Во-первых, это связано с чрезмерной зависимостью страны от состояния на нефтегазовом рынке. На данный момент этот риск реализовался в полной мере — цена нефти в течение года опускалась ниже 25 долл. США за баррель, тем самым лишая страну доходности от нефтяных продаж. Во-вторых, введенные в стране карантинные меры, направленные на регулирование распространения коронавирусной инфекции, вызвали замедление экономической активности практически во всех отраслях.

Индекс деловой активности в течение года находился ниже маркерного значения в 50 пунктов, достигнув минимальной отметки в апреле, а именно 37,2 пункта и максимума в декабре — 49 пунктов. На этом фоне драйвером экономического роста стал реальный сектор, который вырос на 2% по итогам года. Однако из-за существенного сокращения сектора услуг, приблизительно на 5,6%, национальная экономика просела на 2,6%. Это минимальная отметка с начала 2000-х годов.

Но по оценкам экспертов и ведущих исследовательских агентства национальная экономика должна была снизиться на более существенные 3,4% — 4%.

А значит, антикризисные меры дают видимые результаты по обеспечению устойчивости реального сектора экономики

Их применение позволило оказать необходимую поддержку бизнесу и населению, а именно через механизмы субсидированного финансирования и налоговых послаблений, предоставлению прямых трансферов пострадавшим гражданам, а также повышению доступности медицинской инфраструктуры. В частности, программами занятости было охвачено 1,4 млн человек, в том числе 238 тыс. человек в рамках дорожной карты занятости, налоговые послабления получили 700 тыс. предпринимателей, 80% заемщиков пострадавших отраслей получили отсрочки по кредитам, а также профинансировано порядка 40 тыс. проектов предпринимателей по удешевленной ставке.

В результате почти все отрасли реального сектора и отдельные виды услуг перешли в положительную динамику роста. Сюда входят строительство, информация и связь, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, образование.

На текущий момент официальная статистика доступна только за девять месяцев 2020 года. Согласно этим данным, ВВП в годовом изменении снизился на 2,8%, достигнув 45,8 трлн тенге. Сильнее всего пострадал сектор услуг, который потерял 6,1% ВВП. В частности, спад в секторе транспорта и складирования составил 17,1%, услуги по проживанию и питанию сократились на 11,3%, а оптовая и розничная торговля снизилась на 9,5%.

Но, несмотря на существенный снижение сектора услуг, отдельные производственные сферы благополучно перенесли последствия коронакризиса. Среди них:строительство — прирост 10,5%;



информационные и телекоммуникационные услуги — прирост 7,7%, сельское, лесное и рыбное хозяйство — прирост 5%;



образование, здравоохранение и культура — прирост в среднем 4,6%.

Таким образом, последствия коронакризиса увеличили востребованность на несырьевые товары и тем самым ускорили диверсификацию национальной экономики.

Доля обработки в общем объеме промышленности выросла на 9,4 п.п.

Роль обрабатывающего сектора в качестве основной движущей силы роста казахстанской экономики и уровня занятости населения пока еще не раскрыта. Но она имеет потенциал, который может изменить структуру внутренней добавленной стоимости и диверсифицировать экспорт за счет несырьевых товаров. Уже сейчас доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП выросла с 11% в 2015 году до текущих 12,6%.

Рост в значительной степени вызван: фармацевтической продукцией — прирост 47%; машиностроением — прирост 16,3%;



легкой промышленностью — прирост 15%; производством пластмассовых и резиновых изделий — прирост 4,6%;



производством продуктов питания — прирост 4%;



металлургией — прирост 2,6%.

Однако темпы роста обрабатывающей промышленности сдерживаются из-за снижения производства по крупнейшим направлениям сектора, в частности по нефтепереработке (минус 4%), изготовлению мебели (минус 11%), химической промышленности (минус 0,5%).

В чем заключается экономическая значимость диверсификации?

В первую очередь это снижение волатильности и нестабильности экспортных поступлений и восстановление экономического роста. Диверсификация может привести к увеличению общего объема экспорта и не обязательно означает, что традиционно сильные экспортные сектора станут слабее с точки зрения доли в мировом рынке.

Другим преимуществом является защита от резкого повышения реального обменного курса, обусловленного притоком иностранной валюты за счет экспорта ресурсных товаров в период пиковых цен. Такое повышение снижает торговую конкурентоспособность других экспортных товаров. Без создания множества разнообразных внешнеторговых товаров, как например, промышленных, трудно уменьшить зависимость от природных ресурсов, стабилизировать обменный курс, создать хорошо оплачиваемые рабочие места и вызвать структурные изменения.

Экспорт продукции сократился почти на пятую часть

За одиннадцать месяцев 2020 года казахстанские производители экспортировали продукции на 43,4 млрд долл. США. Это на 18,2% меньше, чем было в прошлом году.

Значительного роста экспорта достигли в основном производители обрабатывающего сектора, а именно: дизельного топлива — 47,3%; серебра — прирост 36,4%; муки — прирост 33,9%; продукции из зерна — прирост 31%; алкогольных и безалкогольных напитков — прирост 27,2%; золота — прирост 19,2%.



Однако по основным товарным группам, формирующим более половины экспорта, наблюдается отрицательная динамика. Среди них: нефть — минус 27,5%; газ природный — минус 25%; ферросплавы — минус 12,5%; железные руды — минус 4,1%.

Прямые иностранные инвестиции без учета горнодобывающего сектора снизились на четверть

Инвестиционная привлекательность страны, как и зарубежья, в 2020 году существенно пострадала — некоторые проекты были вынуждены перенести или растянуть на длительный срок из-за неблагоприятной эпидемической обстановки, а другие оказались временно неактуальны в силу сокращения денежного потока и спада спроса. Поэтому приток инвестиций теперь в большей степени зависит от отраслевой специфики. В частности, объем инвестиций в нефтедобыче и нефтепереработке заметно упал, тогда как сельское хозяйство, пищевая промышленность, фармацевтика, телекоммуникации, страховой сектор, образование, здравоохранение и культура нарастили инвестиционные поступления.

Однако в силу того, что инвестиции в горнодобывающий сектор, формирующие около половины совокупных ПИИ, снизились на 42%, общий приток инвестиций в первые девять месяцев 2020 года сократился на 48% и достиг 12,6 млрд долл. США.

Что ждет национальную экономику в 2021 году?

При пессимистичном сценарии, когда нефть марки Brent опустится до 30 долл. США за баррель из-за возможного срыва соглашения ОПЕК+ его участниками и более медленного восстановления мировой экономики, рост национальной экономики в среднем составит 2,3% — 2,7%.

При оптимистичном сценарии, если соглашения ОПЕК+ будут строго выполняться, а спрос на нефть будет стремительно расти, сохранив ценовой диапазон на уровне 50 долл. США за баррель, отечественная экономика вырастит на 3,8% — 4,2%.

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